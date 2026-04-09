DocSolid Automates Metadata for Mass Records Digitisation
A new capability from law firm records software vendor DocSolid allows scanning operators to automatically retrieve metadata from existing records management systems during large-scale physical records digitisation - without requiring direct access to those systems.
Records Connect, an extension of DocSolid's Airmail2 Cloud high-volume scanning platform, uses barcode identifiers already printed on physical files and folders to query connected records management systems and auto-populate document profiles during scanning. The company says it integrates with iManage IRM, FileTrail and Microsoft SharePoint.
The announcement targets a longstanding friction point in backfile digitisation: manual metadata entry. In large-scale projects involving millions of physical records, operators have historically needed familiarity with document management systems (DMS) to correctly profile each item. Records Connect is designed to bypass that requirement by pulling existing metadata automatically.
For records managers and information governance professionals overseeing digitisation programmes, the capability speaks to a broader challenge: maintaining metadata integrity and retention schedule compliance when transitioning from physical to digital records at scale.
DocSolid says Records Connect supports both live database connections and data warehouse integrations, ensuring scanning teams access current records data.
The product also addresses outsourcing constraints. Firms increasingly rely on third-party scanning operators for backfile conversion, but providing external staff with DMS credentials or training carries security and compliance risks. Records Connect is positioned as a way to extend profiling capability to outsourced labour without granting system access.
David Guilbault, DocSolid's Vice President of Customer Experience, said the capability "dramatically" improves efficiency on large digitisation projects